أوروبا تبحث استخدام أصول روسيا المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

يبحث «الاتحاد الأوروبي»، عن طرق لاستخدام الأصول المجمدة لـ الأوليجارشية الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وقال رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين، لقناة «زد دي إف» الألمانية، إنها تفضل اقتران إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل بالإصلاحات اللازمة لها للانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني يتوقع: المرحلة النهائية من الحرب ستكون الأكثر دموية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إنه يجب ضمان عدم نجاح روسيا في حربها على بلاده، سواء عسكريًا أو اقتصاديًا، فيما توقع المسؤول الأوكراني، أن تكون المرحلة النهائية من الحرب الأكثر دموية.

وقال مسؤولون إن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، تعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة للسفن للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي. وأشار 3 مسؤولين أمريكيين ومصدرين بالكونجرس، إلى نوعين من الصواريخ المضادة للسفن، «هاربون»، و«نافال سترايك»، قيد البحث فعليا إما للشحن المباشر إلى أوكرانيا، أو من خلال النقل من حليف أوروبي لديه تلك الصواريخ.

5 دول غربية يعلنون دعمهم إجراءات «كييف» لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب

وأعلن مسؤولون قضائيون في 5 دول غربية: «الولايات المتحدة-المملكة المتحدة-أستراليا-كندا-نيوزيلندا» أو«العيون الخمس»، أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها «كييف» لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، «موسكو» باستخدام الغذاء سلاحا في أوكرانيا ضد الملايين من سكانها، وضد الملايين حول العالم من خلال احتجاز إمدادات الغذاء رهينة، مناشدا في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، روسيا الكف عن محاصرة موانئ أوكرانيا.

«بلينكن»: هناك حوالي 20 مليون طن من الحبوب غير مستخدم في الصوامع الأوكرانية

وأوضح بلينكن، أن هناك حوالي 20 مليون طن من الحبوب غير مستخدم في الصوامع الأوكرانية مع تراجع إمدادات الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا.

بدوره، رفض الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على «تيليجرام» مزاعم بلينكن، وقال إن بلاده ليست غبية ولن تصدر الغذاء وهم تخضع لعقوبات صارمة، مشيرا إلى أن الروس ماهرون في إنتاج المواد الغذائية المطلوبة في جميع أنحاء العالم في ظل الظروف المناسبة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما رفض سفير موسكو الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أي تلميح إلى أن بلاده مسؤولة عن أزمة غذاء عالمية، متهما «كييف» باحتجاز سفن أجنبية في موانئها وتلغيم المياه.

بايدن يبدأ جلة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان.. وطوكيو تستعد للإعلان عن زيادة بميزانية الدفاع

ويبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، جولة آسيوية في أول رحلة لـ المسؤول الأمريكي إلى آسيا منذ توليه الرئاسة في يناير من العام الماضي 2021، تشمل كوريا الجنوبية واليابان تركز على 5 ملفات بارزة بينها تشديد العقوبات على «موسكو» وتسريع وتيرة التقارب بين الحليفين، ودفع سول للانضمام إلى «كواد» والتطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن، الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك-يول» ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كما سيلتقي الرئيس الأمريكي، أثناء وجوده في اليابان قادة تحالف «كواد» لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تضم أستراليا والهند واليابان.

بدوره، تستعد السلطات اليابانية، للإعلان عن زيادة بميزانية الدفاع تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ «طوكيو».