وظائف شاغرة بجامعة القاهرة.. اعرف التخصصات والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجود وظائف خالية للتعيين في جامعة القاهرة، بواقع 238 طبيب مقيم للعمل بمستشفيات الجامعة، ضمن الوظائف التخصصية، على أن يجرى التقدم لها خلال الفترة من 25 مايو 2023، حتى 8 يونيه 2023.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جامعة القاهرة، من حيث المستندات والشروط المطلوبة توافرها، وكيفية التقدم لها.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة القاهرة

جاءت المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة القاهرة على النحو التالي:

- أصل شهادة التخرج

- أصل شهادة الامتياز

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر

- تصريح مزاولة المهنة

- الموقف من التجنيد

- موافقة جهة العمل

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

شروط وظائف جامعة القاهرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي:

- أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة.

- أن يكون حاصل على تقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدًا في مادة التخصص.

- ألا يكون مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين.

- أن يكون أمضى 10 أشهر على الأقل من عام تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2/7/2013.

- اجتياز تدريب دورة الأورينتيشن بالنسبة للأطباء الذين سيتم ترشيحهم في وظيفة طبيب مقيم، بمختلف التخصصات الإكلينيكية.

كيفية التقدم لوظائف جامعة القاهرة

أوضحت الجهة المعلنة عن الوظيفة، أنه تقدم الطلبات باليد بإسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بقسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية فيمستشفيات جامعة القاهرة، بمقرها بالدور الخامس بالمركز القومي للسموم في قصر العيني، بشارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.