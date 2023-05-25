وظائف خالية في الأكاديمية الدولية لعلوم الاتصال.. آخر موعد للتقديم 1 يوليو

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال، وجود عدد من الوظائف الشاغرة بنظام الإعارة والانتداب بالأكاديمية، من أعضاء هيئة التدريس لثلاث شعب في بعض التخصصات العلمية، في علوم الإعلام، و إدارة الأعمال وهندسة الإعلام.

تخصصات إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية

وأوضح وفقا لمنشور صادر عن الأكاديمية، أن التخصصات المطلوبة بالنسبة لشعبة الإعلام، متمثلة في الوسائط المتعددة، والإنتاج السينمائي والإنتاج الاعلامي، وبالنسبة لشعبة إدارة الأعمال، تتمثل في تخصصات إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، واقتصاد باللغة الإنجليزية، وبالنسبة لشعبة هندسة الإعلام تتمثل التخصصات في هندسة الاتصالات والهندسة المعمارية، والحاسبات.

وأضاف أن المؤهلات المطلوبة تتمثل في الحصول على الدكتوراة في التخصص المطلوب من جامعة مصرية، أو أجنبية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى خبرة أكاديمية لاتقل عن 3 سنوات من الحصول على الدكتوراة.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة، تتمثل في ملخص للسيرة الذاتية المقدمة موضح بها خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها، و الأوراق التي تثبت مايفيد، على أن يكون يكون آخر موعد للتقديم 1 يوليو 2023.