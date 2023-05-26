وظائف شاغرة في جامعات وجهات حكومية.. اعرف التخصصات وموعد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية تخصصية خالية بعدة جهات حكومية وجامعات، يستمر التقدم فيها حتى 21 يونيو المقبل، وفق شروط ومهارات محددة خاصة بكل وظيفة حسب الجهة التي يتقدم لكل الشخص ممن تتوافر فيه المواصفات.

تفاصيل وظائف مطلوبة بالجهات الحكومية

واستمرارا لسلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الحكومية المعلن عنها والعدد المطلوب فيها، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف بجامعة كفر الشيخ

تحتاج كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ إلى تعيين 21 معيدا في تخصصات متنوعة، ضمن وظائف الكادرات الخاصة، وبدأ التقدم فيها من اليوم الخميس 25 -5-2023، ويستمر التقدم لها حتى 8-6-2023.

وظائف بجامعة القاهرة

يوجد أماكن شاغرة للتعيين بقسم المستشفيات بجامعة القاهرة، ضمن الوظائف التخصصية بإجمالي 238 طبيبا، ويستمر التقدم فيها من اليوم 25-5-2023 وحتى 8-6-2023.

وظائف بجامعة عين شمس

يوجد بها مكان شاغر مخصص رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، وبدأ التقديم لها بداية من اليوم 22-5-2023، وحتى 21-6-2023.

وظائف الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر

يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

- مدير عام حماية البيئة البحرية.

- مدير عام التشغيل الإلكتروني.

- مدير عام الشؤون التجارية.

ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية

يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

ويستمر التقدم فيها حتى 7-6-2023.

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.

- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

ويستمر التقدم فيها حتى 6-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

- مدير عام الشؤون المالية.

- مدير عام الأعمال الكهربائية.

- مدير عام المكتب الفني.

- مدير عام التكييف والتهوية.

ويستمر التقدم فيها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية

- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

وظائف بوزارة التموين والتجارة الداخلية

ويوجد بها 13 وظيفة شاغرة بعدة إدارات، وينتهي التقديم لها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري 31-5-2023، وهي:

1- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

3- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

4- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

6- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

7- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

8- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

9- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

10- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

11- مدير عام الإدارة العامة لشئون البطاقات وتوزيع السلع.

12- مدير عام الإدارة العامة لشئون لشؤون الرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.

13- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.