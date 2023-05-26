أهالي الإسكندرية يوزعون أرز بلبن وشربات في جمعة الصلاة على النبي (صور)

شهدت مساجد الإسكندرية اليوم، حالة من السعادة والفرحة بين جموع المصلين بمختلف المناطق، حيث قام المصلون بالصلاة الإبراهيمية على النبي محمد بعد انتهاء صلاة الجمعة، مرددين «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

توزيع أرز باللبن في مسجد العرفان

ووزع عدد من المواطنين بعد صلاة الجمعة، أطباق الأرز باللبن على المصلين داخل وخارج مسجد العرفان بالعجمي، للتعبير عن فرحتهم، حيث قال محمد أحمد، أحد أهالي المنطقة، إنه سعيد بتوزيع أطباق الأرز باللبن على المصلين والأطفال، فرحة بقرار الصلاة على النبي بالمساجد، «كلنا فرحانين كأننا في يوم عيد».

فيما قال محمد شعبان، أحد الأهالي، إن مشهد المصلين جميل، والصلاة على النبي تقوي الروح، «وتوزيع الأرز باللبن والشربات عادة ‘سكندرانية نعبر بها عن فرحتنا في أغلب المناسبات، وخاصة المناسبات الدينية، حتى طعم الأرز باللبن يكون مختلف وطعمه لذيذ عن أي وقت آخر».

توزيع شربات بالموز

وتوافد آلاف المصلين على مسجد محمد موسى بالعجمي لأداء صلاة الجمعة، يعقبها ترديد الصلاة على النبي داخل المسجد وخارجه، حيث أكد أبو المعارف سلاطين، إمام وخطيب المسجد، أن الصلاة على النبي اليوم كانت سببا في زيادة عدد المصلين، ووصل ترديدها عنان السماء.

وأضاف أن العاملين بالمسجد وعدد من المصلين قاموا بتوزيع الشربات بالموز على المصلين والحلويات على الأطفال، وكأن اليوم احتفال ديني وظهرت السعادة على جموع المصلين.

توزيع الحلوى على الأطفال

كما شهد مسجد سناني بالدخيلة، توزيع أرز باللبن وحلويات والبسكويت على المصلين والأطفال، وتطوعت هويدا عبد المنعم، من أهالي المنطقة، بتكوين فريق من الفتيات، توزيع الحلوى على الجميع.

وقالت «هويدا» إنهن جهزن كميات كبيرة من أطباق الأرز باللبن والبسكويت والحلويات وتم توزيعها بعد الانتهاء من ترديد الصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة، مؤكدة «إحنا في إسكندرية تعودنا على التعبير عن فرحتنا بتوزيع الأرز باللبن والشربات، واليوم زودنا الحلويات والبسكوتات للأطفال، ودا كان سبب في رحة الجميع».