5 آلاف مسجد بكفر الشيخ تصدح بالصلاة على النبي في وقت واحد

صدح نحو 5 آلاف مسجد في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالصلاة على النبي في وقت واحد، عقب أداء صلاة الجمعة، التي استمرت من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية

وتزينت مساجد كفر الشيخ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صدح المصلون بالصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية والتي نصه: «اللَّهُمَّ صَلِّ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

التزام مساجد كفر الشيخ بموضوع خطبة الجمعة

كما التزمت جميع مساجد كفر الشيخ بموضوع خطبة الجمعة الموحدة التي خصصتها وزارة الأوقاف، للحديث عن النبي محمد بعنوان: «فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام».

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة توسع الأرزاق، وتكثر البركات والنفحات، وتقضى الحوائج، وتكشف الهموم وتفرج الكروب، ويصل بها العبد إلى خالقه من أوسع الأبواب.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، تخصيص وقت من 3 إلى 5 دقائق بعد صلاة اليوم الجمعة، بجميع المساجد علي مستوي الجمهورية، للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم».