صيغة الصلاة على النبي كاملة في يوم الجمعة: «الإبراهيمية الأفضل»

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة الجمعة التي يعقبها حدث تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مساجد مصر وهو الصلاة الجماعية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

صيغة الصلاة على النبي الكريم

ويتطلع المصلون إلى التعرف على الصيغة التي سيرددها الخطباء والأئمة في مساجد مصر، وتستعرض «الوطن» الصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف حول الصلاة على النبي الكريم غدا وجاءت كالتالي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».

الصيغة «الإبراهيمية» الأفضل للصلاة على النبي

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر موقعها الإلكتروني أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم، مؤكدة أن الطريقة الإبراهيمية هي الأفضل للصلاة على رسول الله، ولكن يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة من صيغ المدح والتكريم لما ورد عن «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأشارت دار الإفتاء بشأن الصلاة على النبي، إلى أن العلماء ذكروا العديد من الصيغ للصلاة على النبي، ولكن من المقرر شرعا أن الوارد أفضل من غير الوارد، فالصلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية أفضل وأكمل ولا شك في أن الرسول الكريم يختار لنفسه أفضل وأشرف الصيغ للصلاة عليه.