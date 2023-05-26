رئيس «نقابات عمال مصر»: دعوة الرئيس للحوار الوطني تخلق حراكا كبيرا

وجّه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لانعقاد الحوار الوطني، موضحًا: «نتحدث عن حراك كبير لابد من نقله للشارع المصري حتى يتأكد من أن الحوار جاد وهادف».

وأضاف «جبران» خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «أنا مُحمّل من قبل عمال مصر برسالة لاتحاد الصناعات للحديث، فالعمال لهم مطالب كثيرة جدا، ولكن لابد من خلق توافق بينهم وأصحاب الأعمال في كل الرؤى».

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ العامل المصري يريد أن يحصل على الأمان الوظيفي مثل التأمين الطبي الشامل والمرتب العادل بحيث يتناسب مؤهله مع دخله وطبيعة العمل، مشيرًا إلى أنّ التأمين الاجتماعي أحد أهم عناصر الأمن الوظيفي.

وأكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «يجب أن يستمر العامل في عمله حرصا على الخبرات، فهناك هجرة غير عادية لدول الخليج خلال الفترة الماضية».