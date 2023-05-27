5 أفلام جمعت بين محمد هنيدي وسعيد حامد قبل «البريمو»

يلتقي الفنان محمد هنيدي، والمخرج سعيد حامد مجددًا على شاشة السينما، من خلال فيلم جديد يحمل اسم «البريمو»، يعود من خلاله «هنيدي» للتعاون مع الفنانة غادة عادل، بعدما حققا سويًا نجاحًا كبيرًا من خلال شخصيتي «عبلة وخلف» في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998، و«دنيا وعماد» في فيلم بلية ودماغه العالية عام 2000.

البريمو فيلم جديد للنجم محمد هنيدي

فيما يمثل فيلم البريمو، التعاون السينمائي السادس بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، حيث كان لقاءهما الأول قبل نهاية التسعينيات في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والتعاون الثاني من خلال فيلم «همام في أمستردام» عام 1999، و«جاءنا البيان التالي» عام 2001، و«صاحب صاحبه» عام 2002، و«يا أنا يا خالتي» عام 2005.

عودة سعيد حامد للسينما

كانت آخر أعمال المخرج سعيد حامد السينمائية، فيلم طباخ الرئيس عام 2008 مع طلعت زكريا وخالد زكي وداليا مصطفى، ليعود عام 2010 بفيلم وثائقي يحمل اسم الطريق إلى دارفور.

أبطال فيلم البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، كريم سامي مغاوري.