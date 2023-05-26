كريم مغاوري عن فيلم البريمو مع محمد هنيدي: محظوظ بأول عمل يجمعنا

عبّر الفنان كريم سامي مغاوري، عن سعادته للانضمام إلى فريق عمل فيلم البريمو، الذي يجمع بين محمد هنيدي وغادة عادل بعد سنوات من الغياب، حيث تعاونا فقط في فيلمي «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، و«بلية ودماغه العالية» عام 2000 وهو من إخراج سعيد حامد، الذي قدّم مع «هنيدي» أكثر من عمل بخلاف «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، أبرزهم «جاءنا البيان التالي، صاحب صاحبه، يا أنا يا خالتي».

فيلم البريمو بطولة محمد هنيدي

فيلم البريمو، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، كريم سامي مغاوري.

وقال كريم مغاوري، في تصريحات لـ«الوطن» إن فيلم البريمو، يعد أول عمل فني يجمعه والفنان محمد هنيدي، متابعًا: محظوظ جدًا للتعامل مع نجم كبير مثله، يتمتع بأخلاق عالية وطيبة شديدة تظهر خلال كواليس التصوير، فضلًا عن حرصه على أن يكون اللوكيشن هادئًا ومنضبطًا، وسعيه لأن يكون الممثل أمامه في أحسن حالاته، ولا مانع من تقديم إيفيهات لغيره.

عودة للسينما

وأشار إلى أنه سبق وتعاون مع المخرج سعيد حامد في فيلمي «اوعى وشك» عام 2003 و«على جنب يا أسطى» عام 2008، ومن ثم يشعر بسعادة للعودة التعامل معه مجددًا من خلال فيلم البريمو، واصفًا إياه بـ«الأب الروحي» الذي طالما منحه ملاحظات ونصائح مازال يسير عليها حتى الآن في مشواره الفني.

اختيار الدور

وعن ترشيحه لـ«البريمو»، قال إن المخرج سعيد حامد، هو الذي اختاره للدور «بقدم شخصية جديدة ومختلفة أول مرة أعملها، ومبسوط بالعمل مع مخرج متميز مثل سعيد حامد وعودته للعمل في السينما من المكاسب الكبيرة هذا العام».