كيف تغير شكل صلاة الجمعة في 3 سنوات؟.. من اختلاف مدتها إلى ذكر النبي

تغييرات كبيرة طرأت على صلاة الجمعة، في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من صلاة بالمنزل بسبب تغييرات عالمية، وتغيير موعد الخطبة أكثر من مرة، ولعل آخرها الصلاة على النبي بعد الانتهاء من أداء الفريضة، والتي بدأ تنفيذها اليوم، نظرا لفضلها الذي ذكره الله في سورة الجمعة في الآية رقم 9: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذورا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون».

الصلاة على النبي بعد الجمعة

وصدحت المساجد اليوم بالصلاة على النبي بعد أداء فريضة الجمعة، وذلك بعد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتخصيص 5 دقائق بعد صلاة الجمعة من أجل الصلاة على النبي بشكل جماعي في المساجد، وهو ما شهدته العديد من المساجد والساحات اليوم وعلت به مكبرات الجوامع في محافظاات مصر المختلفة، وذلك بصيغة الجزء الثاني من التشهد الذي يقول: ««اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».

معاقبة المخالفين لتعليمات الجمعة

وقبل قرار الصلاة على النبي، شهدت اتخذت وزارة الأوقاف إجراءات هامة لصلاة الجمعة، بمعاقبة الأئمة المخالفين لتعليمات الصلاة، وخلال العام الماضي وقعت هذه العقوبات على أكثر من إمام، حيث قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف وقف إمام وخطيب بمسجد بالدقي بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، مارس الماضي، وإحالة إمام بالشرقية للتحقيق لإطالته أكثر من 10 دقائق بالخطبة.

تغيير مدة خطبة الجمعة

وقبل ضبط المخالفين، شهدت صلاة الجمعة تغييرا ملحوظا منذ فترة طويلة في وقتها، حينما أعلن وزير الأوقاف تغيير مدة خطبة صلاة الجمعة لتكون 10 دقائق فقط العام الماضي، قبل أن يتم تغييرها مجددا في مايو الحالي لتكون مدتها ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد.

الصلاة في المنزل بسبب كورونا

وفي شهر مارس عام 2020 قبل نحو 3 سنوات، قررت وزارة الأوقاف منع الصلاة في المساجد، ومنها صلاة الجمعة، نظرا لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حرصا على المصلين وحماية للمواطنين من الإصابة بالفيروس، قبل أن تعود الصلاة مجددا في أغطسط م نالعام نفسه بضوابط محددة بعد 5 أشهر من غلق المساجد، لتعود صلاة الجمعة من جديد.

فضل الصلاة على النبي

وعن فضل الصلاة على النبي بعد أداء صلاة الجمعة، قال دار الإفتاء المصرية، إنها ليست بدعة بل أمر محمود ومرغوب ويُثاب صاحبه، فضلا عن الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات».

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع على الصلاة على النبي يعد من أنواع الذكر المحمود والمرغوب ومن باب التعاون على البر والتقوى، مؤكدة أن ذكر الله يصح في كل حال هيئة وحال إلا ما نهى الله ورسوله عنه، بالإضافة إلى أنه يجوز ذكر الله سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

كما أشارت الإفتاء إلى أنه ما يطرحه البعض بشأن إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات وأن زعم البعض بأن الصلاة الجماعية على النبي الكريم بدعة فهو فهم مغلوط وغير صحيح، وذلك لأن أهل العلم قد نصوا على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة، مشيرة إلى أن تخصيص ليلة الجمعة للصلاة على النبي أمر مُستحب والدليل على ذلك ما روي عن أبي الدرداء- رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة» أخرجه ابن ماجه.