5156 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن 5156 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ونوهت وكيل أول الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد تبدأ غدا السبت 27 مايو الجاري من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو المقبل.

تجهيز 10 استراحات للمراقبين

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 191 طالبا وطالبة و1330 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و3332 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي 3333 و303 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وذكرت وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.