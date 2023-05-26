انتهاء تجهيز 161 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية.. تنطلق غدا

أعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية غدا السبت، داخل 161 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية البالغ عددها 12 إدارة، تستقبل 49664 طالبا وطالبة «صناعي وتجاري وفندقي».

ضبط لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، في بيان لها، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًة على ضرورة تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

تأمين لجان وأوراق امتحانات الدبلومات الفنية

وأكدت مدير تعليم القليوبية عن التنسيق الفعال مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

كما أكدت على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه، مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله، مثل حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وانتحال صفة الطالب والطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.