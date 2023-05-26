انتهاء استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية في الإسكندرية.. تبدأ غدا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنّ مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، أنهت استعداداتها للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، والتي تبدأ غدا السبت 27 مايو، وتنتهي الخميس 8 يونيو المقبل.

توفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه وجه «تعليم الإسكندرية» باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب.

كما تضمنت الاستعدادات نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وتجهيز استراحات مناسبة تليق بالقائمين على الامتحانات، وتزويدها بمبردات المياة والفُرش المناسبة وثلاجات ومراوح وجهاز تليفزيون بكل استراحة، مشددا على الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة التعاون مع «تعليم الإسكندرية» لتوفير مناخ مناسب للطلاب.

وكلّف «الشريف» جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الدبلومات

ومن جانبه، أصدر الدكتور عربي أبوزيد، مدير تعليم الإسكندرية، تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.