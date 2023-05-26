«تعليم القاهرة» توجه نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا

حرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على توجيه نصائح لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق الامتحانات غدا، من بينها الاحتفاظ بالهدوء وأخذ نفس عميق قبل الإجابة، وقراءة ورقة الامتحان كاملة قبل الإجابة، وتنظيم وقت الإجابة لكل سؤال، والانتقال للسؤال الثاني إذا تعثر الطالب في حل السؤال، والتأني في الإجابة وعدم الاستعجال والتأكد من جميع الإجابات عن طريق المراجعة.

الامتحانات النظرية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان أن الامتحانات العملية تستمر عقب الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية حيث أدى 21994 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهني في 98 لجنة، كما أدى 23233 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، في 69 لجنة، وأيضا 2650 طالب وطالبة أدوا امتحانات الفندقي في 19 لجنة، مع استمرار عمل غرف عمليات الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم بدء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من غدا السبت الموافق 27 مايو حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، مع مواصلة الامتحانات العملية والمعملية من 9 - 16 يونيو المقبل، حيث بدأت امتحانات الدبلومات الفنية صناعي، زراعي، تجارى، فندقي للعام الدراسي 2022-2023 اعتبارا من السبت 20 مايو للامتحانات العملية والمعملية.

نتائج الامتحانات

وتشهد امتحانات الدبلومات الفنية خوض 760 ألف طالب وطالبة لامتحانات الدبلومات بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية، فيما تواصل محافظة القاهرة انهاء الاستعداد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية غدا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يتم توفير النتائج بالمدارس وقبلها يتم إعلانها على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.