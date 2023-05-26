تجهيز 26 لجنة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية في مطروح غدا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة، التي تبدأ غدا السبت، حيث يؤدي 4649 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة امتحانات للدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها النوعية المختلفة، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين.

4694 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات في مطروح

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح في بيان، إن المديرية انتهت من الاستعداد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، غدا السبت، التي تنطلق على مستوى المحافظة من خلال 26 لجنة، يؤدى خلالها 4694 طالبا وطالبة بالتعليم الفني بكافة تخصصاته.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبا سيؤدون الامتحانات غدا، منهم 2315 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال 11 لجنة ثلاث سنوات، ولجنة 5 سنوات، و1391 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال 4 لجان و1626 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85 طالبا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

غرفة العمليات تتابع امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

ولفت وكيل الوزارة أنه جرى عقد اجتماع مع رؤساء لجان الامتحانات صباح اليوم الجمعة عبر شبكة الفيديو كونفرانس أكد خلاله الالتزام الكامل بكافة البنود الواردة في الكتاب الدوري رقم 22 بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي والتشديد على ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار.

منع التليفون المحمول في اللجان

وأوضح لهم ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل، كما أوضح لرؤساء اللجان الامتحانية ضرورة التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل اللجان الفرعية التي يُؤدَّى بها الامتحان.