«القاهرة الإخبارية»: العراق يدين اقتحام سفارته في سويسرا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية العراقية، أدانت الاعتداء على مبنى سفارتها في العاصمة السويسرية برن، فيما دعت الجانب السويسري لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين، وتوضيح ملابسات هذا العمل.

رعب بين صفوف موظفي السفارة العراقية في سويسرا

وفي بيان للخارجية العراقية، أكدت إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جمهورية العراق في برن، من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب في إلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة.

وجدد بيان الخارجية العراقية، إدانة الحادث، وجميع أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، داعيًا الجانب السويسري «الصديق»، لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.

احترام قواعد القانون الدولي

وأشار البيان إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، فيما أعربت عن شكرها للسلطات السويسرية لتدخلها الفوري، وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقية ومحيطها.