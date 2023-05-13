جدول ومواعيد امتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق (صور)

يستعد طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق لأداء الامتحانات النهائية للعام الحالي 2022/ 2023، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن مواعيد وجدول امتحانات الثالث المتوسط 2023، الدور الأول، المقررة في الفترة من الأول من يونيو المقبل، وحتى السابع عشر من نفس الشهر.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور في العراق، جدول ومواعيد امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدول الأول، المقرر أداؤها مطلع الشهر المقبل، خاصة أن امتحانات السنة الثالثة، هي التي تحدد مستقبل ومسير هؤلاء الطلاب.

موعد امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في العراق

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدول الأول، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية كالتالي:

- يوم الخميس 1 يونيو 2023: مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

- يوم الأحد 4 يونيو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023: المادة الرياضية.

- يوم الخميس 8 يونيو 2023: مادة الاجتماعيات.

- يوم الأحد 11 يونيو 2023: مادة الإنسان وصحته.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادة الكيمياء.

- يوم الخميس 15 يونيو 2023: مادة الفيزياء.

- يوم السبت 17 يونيو 2023: مواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية.

معايير النجاح في امتحانات الثالث المتوسط 2023 بالعراق

وفي سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة من المعايير التي ستساعد طلاب الصف الثالث المتوسط على اجتياز الامتحانات بالنجاح والتفوق، وذلك بشرط الالتزام بها، وهي كالتالي:

- يجب على كل طالب يستعد لامتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق أن يحرص على تكوين قاعدة معرفية كافية من كل المراحل الدراسية.

- يحب أن يكون لديه دافع قوي يساعده على تحقيق النجاح والحصول على درجات عالية.

- يجب عليه الاستفادة بشكل كامل من المواد التعليمية والمقررات الدراسية المختلفة، إضافة إلى الاعتماد على المعارف القبلية واكتساب الخبرات الجديدة.

- يجب على كل تطالب تحضير نفسه جيدا وقراءة كل الدروس المشمولة في المقرر الدراسي من أجل اجتياز الاختبار بنجاح تام.

- يجب عليه الاستعانة والاستفادة من خبرة المعلمين في الفصل الدراسي، لكي يقدموا له المعلومات والنصائح اللازمة الخاصة بالامنتحانات قبل موعدها.