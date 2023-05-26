«البنك المركزي»: اجتماع «التنمية الأفريقي» بمصر انطلاق نحو استقرار اقتصاد القارة

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي شرفت مصر باستضافتها خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، مشيرا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق جديدة للبناء على ما سبق والتوجه نحو المستقبل لدعم دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التكنولوجي والأفكار البناءة من أجل أفريقيا الخضراء.

وأعرب المحافظ في كلمته بختام الاجتماعات، اليوم، عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين وجميع المشاركين لدعمهم الكبير في عملية تعزيز التعاون المشترك واعتماد جميع الموضوعات محل النقاش.

نجاح الدولة في استضافة الاجتماعات

وأشار إلى نجاح الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استضافة هذه النسخة المتميزة من الاجتماعات السنوية التي تم وصفها من جانب رئيس البنك إيكونومي أديسينا بأنها الأفضل على الإطلاق.

وأثنى المحافظ على الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز الاستقرار والهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الهشة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم حاليا بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الديون.

ترحيب محافظ البنك المركزي بتولي كينيا لرئاسة مجلس المحافظين

ورحب المحافظ، بتولي كينيا لرئاسة مجلس المحافظين في الدورة الجديدة بدءا من مايو الجاري، معبرا عن ثقته في قدرة الدولة الشقيقة على تنظيم نسخة متميزة من الاجتماعات السنوية لعام 2024 خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو.

وأشار حسن عبد الله إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق مع البنك الأفريقي للتنمية على مستوى العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والاستثمارات الخضراء والقطاعات المالية.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى أهمية تضافر الجهود الأفريقية لبناء وامتلاك منصات لإعادة تمويل ديون دول القارة ومواجهة المخاطر العالمية التي فٌرضت عليها بسبب الصعود الكبير في تكاليف الحصول على السيولة المالية.

كما أكد ضرورة الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع لبنك التنمية الأفريقي الذي لا تحظى به أي مؤسسة مالية أخرى داخل أفريقيا، وذلك في جمع السيولة منخفضة التكلفة وإعادة ضخها وتوزيعها لتعزيز الاستقرار النقدي للحكومات والمؤسسات الأفريقية.