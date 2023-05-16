«أبو شامة»: أداء الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية مشرف

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه شارك في جلسة اليوم من الحوار الوطني عن الحماية الاجتماعية، ولا يمكن المقارنة بين هذه الجلسة وبقية الجلسات، لأن جميع الأطراف شبه أجمعوا على وجود أداء مشرف للدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية منذ سنوات.

الأمم المتحدة تشيد بالحماية الاجتماعية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الغربية أشادت ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر.

نجاح البرنامج يستدعي التطور الدائم

وتابع أن نجاح هذه البرامج يستدعي من الدولة والمجتمع المدني التطور الدائم لاستيعاب المتغيرات المستمرة في ملف الحماية الاجتماعية.