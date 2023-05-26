القاهرة الإخبارية: «الدفاع السودانية» تستدعي الضباط المتقاعدين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع السودانية قررت استدعاء كل الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين لدعم الجهود العسكرية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذلك دعمًا للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار.

التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، استعرضته القناة، أن الاستدعاء حسب اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية، بدءًا من يوم الاثنين 29 مايو الجاري، على أن تستكمل قيادة القوات المسلحة مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات.

القوات المتمردة تستهدف المواطنين الشرفاء والأبرياء

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي اتساقًا مع الظروف التي فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم كدروع بشرية، مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم، إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات (المياه- الكهرباء- المستشفيات) والبنية التحتية للدولة، مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات و الوزارات وخلق الفوضى بتحرير المساجين، واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة