كارمن سليمان تطرح أغنية «أنت الأصيل»

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان «أنت الأصيل» عبر قناتها على اليوتيوب.

ونشرت كارمن سليمان رابط الأغنية وعلقت عليها قائلة: «تم طرح أنت الأصيل الآن».

أغنية أنت الأصيل، من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، وهي مكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج مصطفى جاد.

طرح أغنية ياجمالك

طرحت كارمن سليمان مؤخرا أغنية «يا جمالك» عبر قناتها على «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نوفو وعيسى وأسود.

وتقول كلمات الأغنية: «في عنيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك».