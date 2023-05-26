إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز مغاغة بالمنيا (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية نزلة خلف، بغرب مركز مغاغة، حيث جرى التراضي بين الطرفين على عدم العودة لأسباب النزاع مجددا.

إنهاء خصومة ثأرية في مركز مغاغة

وقد تمت جهود الصلح بين عائلتي أبو العلا ورمضان العمدة في قرية نزلة بني خلف التابعة لقسم شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، حيث جرى عقد مراسم الصلح بين العائلتين في حضور اللواء علاء ديان حكمدار الشمال والعميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية والعميد حسن أبو طالب رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال محافظة المنيا، والعميد أحمد العدل مأمور قسم شرطة مغاغة وعدد كبير من أهالي قرى مركزي مغاغة والعدوة، وفي حضور علماء من الأزهر الشريف، ووكيل مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس.

مشاجرة نشبت قبل عامين

ونجح المقدم الحسيني محمد جابر رئيس مباحث مركز مغاغة وفريقه المعاون من رجال الأمن في إنهاء الخصومة بين العائلتين التي نشبت منذ عامين وراح ضحيتها شخص بعدما قام أهل الجاني بتقديم الجود بينما تنازل الطرف المجني عليه عن مبلغ الدية المقدرة بمليون جنيه في جلسة حضرها المئات من أهالي مغاغة والعدوة وبني مزار.

تبذل الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا جهود مكثفة بالتعاون مع القيادات الطبيعية والشعبية ومجالس الصلح، لإنهاء الخصومات الثأرية في جميع المراكز والقرى حقنا للدماء، ولعودة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المجتمعي.