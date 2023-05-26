«العناني الزراعية» بديل الثانوية لطلاب الإعدادية بالمنيا.. توفر فرص عمل للطلبة

تُعد هذه المدرسة لعام تأست مدرسة العناني للتعليم المزدوج، التي تأسست بموجب قرار وزاري عام 2015 بديلاً للثانوية العامة في المنيا، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتتكون من قسمين، هما فني إنتاج بساتين وفني دواجن، وتديرها ماليا وفنيا شركة الدقهلية للتنمية الزراعية.

شروط الالتحاق بمدرسة العناني 2023 في المنيا

1. اجتياز اختبارات القبول.

2. حصول الطالب على شهادة إعدادية حديثة.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. اجتياز المقابلة الشخصية.

5. تحدد وزارة التعليم المجموع اللازم للالتحاق بالمدرسة.

ويعد الالتحاق بمدرسة العناني فرصة جيدة للطلاب الراغبين في الحصول على التعليم المزدوج والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مجالات الإنتاج الزراعي، حيث تساعد المدرسة على تأهيل الطلاب للعمل في قطاعات الإنتاج الزراعي، مما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل جيدة في هذا المجال.

مدة الدراسة في مدرسة العناني 2023 بالمنيا

تستغرق فترة الدراسة في مدرسة العناني للتعليم المزدوج في محافظة المنيا ثلاث سنوات، وتتخصص في فني إنتاج البساتين وفني إنتاج الدواجن، ويتم التدريب العملي داخل شركة الدقهلية التي تقع على الطريق الصحراوي الغربي، ويتم تقديم حوافز مالية للطلاب حسب المستوى الدراسي؛ حيث يحصل الطالب في الصف الأول على 750 جنيها شهريا ويصل إلى 1500 جنيه في الصف الثالث، مع فرصة للتعيين في شركة الدقهلية للخريجين المتميزين.

ويتلقى طلاب مدرسة العناني للتعليم المزدوج، التي تعد بديلاً للثانوية العامة في المنيا لعام 2023، تعليمًا زراعيًا وفقاً للمناهج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ويتم تقديم الدراسة النظرية لمدة يومين في الأسبوع، ويتم تخصيص أربعة أيام للتدريب والدراسة العملية، كما يتم تحديد الحافز المالي الشهري وفقًا للمستوى الدراسي، ويتم خصمه في حالة عدم الالتزام بالحضور، ويتحمل الطالب كافة الرسوم الدراسية المقررة على المدارس الزراعية الحكومية، دون تحميل وزارة التعليم أي أعباء مالية نظير الحوافز التي تصرف لطلاب المدرسة.