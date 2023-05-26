تفاصيل منافذ اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في المنيا.. 230 جنيها للكيلو

تواصل الوحدات المحلية في مراكز ومدن المنيا تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار، حيث تم افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

افتتاح منافذ لحوم بأسعار مخفضة

وأوضح عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، في شمال محافظة المنيا، أنه تم افتتاح منفذين لذبح وبيع اللحوم البلدية تحت إشراف الطب البطري والإدارة الصحية، وتُباع بأسعار مخفضة تصل إلى 230 جنيها للكيلوجرام الواحد.

كما تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في مدينة مطاي، حيث أكد هشام فايز، رئيس المركز، أن المبادرة تأتي تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية، وأن اللحوم تتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

جهود مستمرة للسيطرة علي الأسعار

ويسعى القائمون على هذه المبادرات إلى توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وضمان جودة اللحوم وسلامتها وفقًا للمعاييرالصحية، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة للسيطرة علي الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

علي جانب آخر، أعلن الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز مغاغة، في شمال محافظة المنيا، عن تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين والمحلات العامة، بالتنسيق مع إدارة التموين، والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كيلو جراما للجوال، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.