أبرز المعلومات عن المفكر اللبناني الراحل كمال شاتيلا بعد وفاته اليوم

رحل عن عالمنا المفكر اللبناني كمال شاتيلا، في القاهرة اليوم، عن عمر ناهز 79 عاما، حيث كان يشارك في سلسلة ندوات ولقاءات فكرية، كان آخرها ندوة أدارها الإعلامي أحمد المسلماني رئيس المركز القاهرة للدراسات السياسية، تحدث خلالها عن رؤيته حول النظام العالمي ومتغيراته.

وفيما يلي، يستعرض «الوطن»، معلومات عن الكاتب اللبناني الراحل كمال شاتيلا، على النحو التالي:

من هو كمال شاتيلا؟

المفكر كمال شاتيلا سياسي لبناني، ولد في 10 يناير 1944 بمدينة بيروت، إذ درس العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وساهم في تأسيس المؤتمر الوطني لطلبة لبنان، وترأس حزب المؤتمر الشعبي اللبناني.

ثم شارك في تأسس حزب اتحاد قوى الشعب العامل ذي التوجه الاشتراكي عام 1965، ثم انضم إلى الحركة الوطنية اللبنانية، وشارك في المعارك ضد الطرف اليميني، لكن بسبب خلافات مع زعيم الحركة الوطنية، انسحب وانضوى تحت الجبهة القومية والوطنية اللبنانية، التي ساهم في تأسيسها وترأسها من عام 1976 حتى عام 1980.

ساهم سنة 1980 في تأسيس المؤتمر الشعبي اللبناني.

عاش في المنفى بين عامي 1984 و2000، ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

آراء المفكر اللبناني كمال شاتيلا

كان المفكر الراحل وصل مصر مطلع الشهر الجاري، ضمن سلسلة محاضرات، كان آخر محاضرة ألقاها حول رؤيته للنظام العالمي ومتغيراته التي تتضمن محورين الأول المركزية الأمريكية والصينية فى العالم، والثانى المخططات التآمرية لتقسيم الدول العربية، إذ كان يعتقد أن المستقبل سيكون للصين على حساب الولايات المتحدة.