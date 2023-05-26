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حمادة هلال يحتفل بتصدر أغنية «متحملاني» التريند

كتب:

ياسمين محمود
09:17 م | الجمعة 26 مايو 2023
حمادة هلال

حمادة هلال

احتفل الفنان حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «متحملاني»، التريند، بعد ساعات من طرحها.

ونشر حمادة هلال الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «متحملاني الأغنية الحمد لله تريند».

كلمات أغنية متحملاني

متحملاني من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفى مرتضى.

وتقول كلمات أغنية "متحملاني": ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني.. أنا متمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني.

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