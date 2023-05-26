قائد سرية بإفريقيا الوسطي لـ«عن قرب»: لدينا قواعد ومهام عمل ثابتة

قال الرائد طارق عبدالحليم، إنه قائد سرية تابعة لكتيبة 5 مشاه ميكانيكا القائمة بعملية حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن كتيبته معنية في الأساس بمهام نمطية كطابور عمل ثابت، وظروف عمل أخرى يتم التكليف بالعمل بها يوميا.

وأضاف «عبدالحليم»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك قواعد وقوانين للاشتباك أولها الإنذار، ثم التفاهم مع عناصر الشغب والسعي للوصول بطريقة سليمة لفض الشغب: «لو الموضوع اتطور بنستخدم قنابل الدخان والقنابل المسيلة للدموع لفض الاشتباكات وأعمال الشغب».

المقدم مصطفى العادلي قائد سرية النقل الثقيل المشاركة في حفظ السلام

من جانبه، قال المقدم مصطفى العادلي، قائد سرية النقل الثقيل المشاركة في حفظ السلام بإفريقيا الوسطي، إن سرية النقل الثقيل موجودة في إفريقيا الوسطي منذ عام 2014 ومكلفه بمهمة صعبة لا تستطيع أي دولة أخرى التعامل معها سوى مصر، وذلك لأن المكان ذا تضاريس صعبة لا يقوى أي جيش آخر يقوم بها.

وأكد أن سريته مسؤولة عن تحرك ونقل جميع الأشياء الإدارية داخل جمهورية أفريقيا الوسطي، ولا توجد سرية في إفريقيا الوسطي سوى المصرية، والسرية مسؤولة عن نقل جميع الاحتياجات للوحدات، والشحن والتفريغ من المطارين المدني والحربي.

النقيب مصطفى إسماعيل قائد النقل الثقيل في قوات حفظ السلام

وأشار النقيب مصطفى إسماعيل، قائد النقل الثقيل في قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطي، إلى أن المهمة بداخل إفريقيا الوسطي تختلف تماما عن طبيعة المهمات في مصر من حيث طبيعة الجو وعوامل الجوية وطبيعة الطرق: «كل حاجة مختلفة من الجنسيات اللي بنتعامل معاها، وبإذن الله بنتغلب على الصعوبات دي بالكامل وبننفذ المهمة بنجاح».