الطاهري عن قرب انطلاق جلسات الحوار الوطني: الاختلاف لا يفسد للوطن قضية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ أياما قليلة تفصلنا عن بدء جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أنّ هذا الحوار الذي من المنتظر أن يترجم كل ما دار من نقاشات ممتدة وتحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ومجلس الأمناء.

وأضاف الطاهري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»،على قناة «اكسترا نيوز»: «عشرات القضايا تُطرح بإطار حاكم وهو الإصلاح، كل الآراء تُسمع بشعار واحد، وهو أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «بين الإطار الحاكم والشعار الواضح تأتي الغاية، وهي تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، نتحدث عن مهمة ليست سهلة كحال كل خطوة إصلاحية جادة، في حلقة اليوم من البرنامج سنبحث ونناقش البناء التنظيمي لهذا الحوار، من لجان ومحاور وقضايا وعدد المشاركين وكثير من الأمور يتم طرحها خلال هذا النقاش».

انتهاء صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن الخميس، نهاية الأسبوع الماضي، انتهاء صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية.

حضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية

ووفقا لتقرير عرضه البرنامج، فإنه حسب بيان المجلس، فإنه من المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وستنعقد الجلسات على التوازي وتكون على مدار 3 أيام على الأقل أسبوعيا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها المجلس في مختلف اللجان الفرعية من أجل الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي.