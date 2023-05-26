مراقب عسكري ببعثة الأمم المتحدة لـ«عن قرب»: ننفذ دوريات متتالية

قال الرائد أحمد حسين، مراقب عسكري في بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطي، إن مهام من يعمل في وظيفتهم تعتمد في المقام الأول على أن يكون الفرد بلا السلاح، ويقدم الدعم الميداني، يونفذون دوريات مستمرة للتأكد من تنفيذ اتفاقيات ما بعد الصراعات، والمراقبة والإشراف على المناطق منزوعة السلاح، وتسجيل التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية وإرسالها لمقر هيئة القيادة في العاصمة.

حسين: الفريق مكون من 5 أفراد من جنسيات مختلفة

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفريق مكون من 5 أفراد من جنسيات مختلفة، هم القائد و4 أفراد، ولكل فرد دور.

المقدم بحري أحمد القاضي يوضح طبيعة وظيفته

من جانبه، قال المقدم بحري أحمد القاضي، إنه يعمل ضمن فريق مكون من أكثر من 8 جنسيات في وظيفة تحليل الأحداث التي تحدث في أفريقيا الوسطي، خاصة تلك المتعلقة بسلامة المدنيين عن طريق استلام واستقبال المعلومات الواردة من القطاعات المختلفة من الجمهورية وتحليلها، ووضع تصور للوضع المستقبلي طبقا للمتغيرات والأحداث الجارية، مع تقديم صورة كاملة لهيئة قيادة المهمة لاتخاذ القرار المناسب وحماية المدنين.

وأوضح أنه خضع لدورة قبل سفره من مصر، وفيه يتم تأهيل الضابط لغويا ونفسيا وعلميا بصفة كاملة على مدار 3 أشهر، ووضع سيناريوهات قد يتعرض لها الضابط قبل سفرة لأداء المهمة.