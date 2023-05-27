«إيمان» تساعد الأطفال على حل المسائل الصعبة بالحسابات الذهنية: «بنمي عقولهم»

صعوبات عديدة يواجهها الأطفال في تعلم كيفية حساب نتائج المسائل الرياضية المختلفة، أو حفظ جداول الضرب وعمليات الجمع والطرح، وهو ما قررت «إيمان» التغلب عليه، من خلال تعليم الأطفال بالحضانة التي تعمل بها، طرق بسيطة وغير معقدة للحسابات الذهنية تجعلهم يحلون المسائل المختلفة في وقت قصير لا يتجاوز 30 ثانية ودون الحاجة لاستخدام آلة حاسبة.

تحكي إيمان نادي، معلمة الحسابات الذهنية بمحافظة الدقهلية، أنها بعد تخرجها في كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، أعجبت بطريقة تعليم الأطفال الحساب الذهني، وتأثيره على تفكيرهم بشكل إيجابي، وشاهدت العديد من الفيديوهات المختلفة عبر «يوتيوب»، ودراستها وفهمها جيدًا بشكل مفصل، وبعد ذلك استخدمتها للمساهمة في علاج حالات التخاطب والتأخر الذهني، من خلال تنشيط خلايا العقل بالتفكير السريع لحل المسائل المعقدة.

استخدام الحسابات الذهنية في حل المسائل

واستمرت «إيمان» في عملها بتدريس الحسابات الذهنية لمدة عام، وأصبحت مسئولة عن تدريسها بإحدى الحضانات بمحافظة الدقهلية: «الحمد لله عام كامل في تدريس الحسابات الذهنية للطلاب، وجرى توظيفي من قبل المحافظة كمسئولة عن تدريس الحسابات الذهنية بها، ونجحت في مساعدة الأطفال على حل المعادلات الصعبة في 30 ثانية بدون استخدام أي طريقة تقليدية سواء الآلة الحاسبة، أو الاعتماد على الحساب التقليدي بالورقة و القلم»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

وشرحت «إيمان» طبيعة الحسابات الذهنية وطريقة العمل بها داخل الحضانة التي تعمل بها بالدقهلية: «في البداية، الأطفال يستخدمون عدادًا للحساب عليه، وبعدها يجري سحب العداد منهم، ويبدأون في تخيل أنهم يحسبون عليه في عقلهم، ويحلون المسائل في ثواني، وهذه الفكرة ساعدت كثيرًا في تنمية ذكائهم».

علاج التأخر الذهني والتخاطب

ونجحت «إيمان» في استخدام نظام الحسابات الذهنية في المساهمة في سرعة علاج حالات التأخر والتخاطب لدى الكثير من الأطفال: «الحسابات الذهنية توسع إدراك الطفل وتنمي عقله، وهذا كان عامل أساسي في علاج أطفال التخاطب، لأنهم بدأوا يفكرون بطريقة أوسع، ويحاولون حل المسائل أسرع، وهذه الطريقة تنشط الخلايا الذهنية».