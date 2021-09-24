9 معلومات عن نظام «التوكاتسو» الياباني: يعلم الطفل مهارات القرن الـ21

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعميم تجربة «التوكاتسو» على كل المدارس الحكومية، لافتًا في تصريحات تلفزيونية، أن التوكاتسو هو الأساس في المدارس اليابانية، مشيرًا أنه اتفق مع الجانب الياباني على تمويل تطبيق نفس النظام على كل الأطفال في المدارس الحكومية، ولكن بنظام مخفف، للمساهمة في بناء شخصية الأطفال في المدارس المصرية.

«الوطن»، ترصد لكم بعض المعلومات عن نظام تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية «التوكاتسو» كما يلي:

معنى كلمة توكاتسو

تشير هذه كلمة «توكاتسو» إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بدرجة الأهمية نفسها لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.

التعلم من خلال الممارسة

يسمح «التوكاتسو» للأطفال بالانخراط في الكثير من أنشطة «التعلم من خلال الممارسة» بشكل فعال بالتعاون مع أصدقائهم، حيث تمكن الطالب من التفكير والتصرف بمفرده ويمكّنه من بناء علاقات جيدة مع الطلاب الآخرين ما يساعد التلاميذ على التعلم من بعضهم البعض بشكل أفضل.

التوكاتسو خلال مرحلة رياض الأطفال

-في مرحلة رياض الأطفال، تتبع طريقة تركز على التطوير الشامل للطفل وعلى طريقة تدريس تعتمد على ممارسة الأنشطة، تعرف «بالتعلم من خلال اللعب»، والتي تضع الأساس لبناء شخصية الأطفال.

أنشطة الطلاب في التوكاتسو

ضمن أنشطة «التوكاتسو»، سيكون هناك «مجلس طلاب الفصل» وفيه ينظم الطلاب بأنفسهم مناقشاتهم لحل المشكلات التي تواجههم في حياتهم الدراسية، و«المناقشات التوجيهية» والتي يقوم بتنظيمها المعلم فيوجه الطلاب لمخاطبة قضايا حياتهم اليومية والمدرسية، و«الريادة اليومية للفصل»، حيث يؤدي في كل يوم طالب دور قائد الفصل والذي سَيُكَلف ببعض المهام ينفذها للفصل كله مثل تنسيق اجتماع الصباح ونهاية اليوم.

أنشطة المرحلة الابتدائية للطلاب في التوكاتسو

وفي المرحلة الابتدائية، سيجرى تنفيذ نشاطين آخرين غير منهجيين، بالإضافة إلى الأنشطة الثلاثة المذكورة أعلاه، وهما تنظيف الصف وعشر دقائق من التعلم الهادئ، والتي يجرى تطبيقها على نطاق واسع في اليابان، كما سيقدم رياض الأطفال بعض دروس «التعلم من خلال اللعب» بما يتفق مع المنهج الجديد.

أنشطة تركز على إكساب الطالب مهارات القرن الـ21

-الدكتورة «أمل يسن»، مسؤول أنشطة التوكاتسو بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أوضحت أن أنشطة التوكاتسو تركز على تنمية الجوانب الأخلاقية وتطبقها خلال الحياة اليومية للطلاب لاكتساب المهارات الحياتية، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت بإدخال أنشطة «توكاتسو» ضمن مكونات نظام التعليم الجديد، بهدف تعزيز هذا المنهج الذي يركز على إكساب الطالب المصري ما يُعرف «بمهارات القرن الحادي والعشرين»، والتي تشتمل على مهارات إدارة الذات ومهارات التعامل مع الآخرين.

الهدف الأساسي للتوكاتسو

الهدف الأساسي من تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس العادية، هو تنمية وصقل قدرات التلاميذ الاجتماعية والأخلاقية، ليصبحوا أعضاء ناشطين ناجحين في المجتمع، إضافة إلى تحسين الانضباط والتحفيز الذاتي، وتحسين مهارات التواصل، وبناء العلاقات الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء والمعلمين وأفراد الأسرة، والمشاركة النشطة، وتحمل المسئولية في الأنشطة المجتمعية والاجتماعية.

أنشطة تشمل كل سكان المجتمع المحيط بالمدرسة

الدكتور حسام عبدالرؤوف، مسئول أنشطة التوكاتسو بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أكد أن أنشطة توكاتسو، تشمل عمل كل من مدير المدرسة والمعلمون وجميع العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور وسكان المجتمع المحيط بالمدرسة معًا لتهيئة بيئة مدرسية مواتية للرفاهية الشاملة للتلاميذ، ولخلق بيئة لتعلم إيجابى، فهى أنشطة تمارس خلال الحياة المدرسية، حيث ينمو أكاديميًا أو معرفيا وبدنيًا ووجدانيًا وعقليًا، أي بمعنى آخر تنمية الشخصية المتوازنة لكل تلاميذ الفصل، دون تفرقة، مشيرًا أنه وفقًا للتجربة في اليابان، فإنه بتحسن تلك المهارات لدى التلميذ، يتحسّن أداؤه الأكاديمي، أى تنمو لديه القدرة على التحصيل العلمى للمواد الدراسية.

دليل للمعلم وتوزيعه على جميع المدارس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد دليل للمعلم وتوزيعه على جميع مدارس الجمهورية، يهدف هذا الدليل إلى توعية مديري المدارس ومعلمي الفصول الدراسية وموظفي المدرسة بكيفية تطبيق أنشطة توكاتسو في المدارس، وقيام التلاميذ بتنفيذ الأنشطة الأساسية بأنفسهم.