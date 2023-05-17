أماكن مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم.. خدمات بالمجان

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية «إدارة قادرون باختلاف»، أعمال المتابعة واستلام 10 مراكز تخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم.

وبعد افتتاح تلك المراكز سيصبح إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات 68 مركزا على مستوى الجمهورية.

أماكن مراكز التخاطب

وفي السطور التالية، نعرض أماكن مراكز التخاطب التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وشملت المرحلة الثامنة مراكز شباب «ديمقراط بالأقصر، سفاجا بالبحر الأحمر، اهناسيا ببني سويف، طبهار بالفيوم، العياط بالجيزة، نشا بالدقهلية، الداخلة بالوادي الجديد، والعريش، الفتح بأسيوط».

ويتم تقديم تلك الخدمة في مراكز التخاطب لأصحاب الهمم بالمجان بشكل كامل.

خدمات مراكز التخاطب

يذكر أن هذه المراكز التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة، و تقدم جلسات التخاطب، بالإضافة إلى جلسات تعديل السلوك، وتنمية المهارات، التكامل الحسي، بجانب العمل على تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء.