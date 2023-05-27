بدأت مع أمريكا وتفوقت عليها.. جهود الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي

جهود كبيرة نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على فيروس سي بجميع أنحاء الجمهورية، ممثلة في حملة 100 مليون صحة، جعلت مجلة فوربس الأمريكية، تشيد بالدور الذي بذلته في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي، أمس الأول الخميس، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حققت النتائج المرجوة، مودعة الفيروس نهائيا.

وتحاول الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، وضع خطة بقيمة 11 مليار دولار للقضاء على فيروس سي، في غضون 5 سنوات، رغم أنها كان لديها نفس العدد تقريبًا من مرضى التهاب الكبد الوبائي، إلا أن الدولة المصرية أثبتت تفوقها وإرادتها القوية.

قدمته مصر بالمجان رغم ارتفاع تكاليفه

في هذا الإطار، يقول الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهد في القضاء على فيروس سي، حتى أصبحت خالية تماما من هذا الفيروس، وتخرج مجلة «فوربس» الأمريكية، معلنة تفوق مصر على الولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، رغم امتلاكها للموارد اللازمة للقضاء على الفيروس، وكانت الدولة تقدم العلاج للمواطنين بالمجان، في حين أن العلاج في أمريكا كان لا يقل عن 100 ألف دولار.

إنجاز في المدة والمدى

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حققته مصر في هذا الشان، إنجاز كبير للغاية، سواء في المدة أو المدى، ويأتي التأثير بسبب الرؤية الواضحة والتخطيط الجيد والدقيق الذي أنهى على فيروس الكبد الوبائي، الذي كان لا يخلو منه أي منزل في مصر.

وأكد المنيسي، أن الدولة المصرية بدأت في عدة مراكز بسيطة، ثم انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية، وكان هناك العديد من الأطباء المدربين والمجهزين، للتعامل مع حالات مرضى فيروس سي، ولم يتوقف القضاء على فيروس سي الدولة المصرية، عن استكمال المتابعة، حيث تستمر حتى الآن الحملات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، التي تقدم الخدمات الطبية بالمجان حتى للطلاب داخل المدارس.