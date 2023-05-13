مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: مصر أصبحت نموذجًا في القضاء على فيروس سي

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني ونائب رئيس تجمع السيدات ببرلمان عموم أفريقيا، إنّه لا يمكن لأي مجتمع العيش دون تعليم وصحة، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بملف الصحة منذ توليه المسؤولية، حيث أطلق عددا كبيرا من المبادرات الصحية، ولفتت إلى أن الحوار الوطني سيبدي الآراء، لكنه لن يقوم محل الحكومة: «سنكون وسيلة لتوصيل رأي الشعب للمسؤولين».

القضاء على فيروس سي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «كنا بنتعاير إن مصر عندها فيروس سي، والناس مكنتش بتعرف تسافر بره، والآن أصبحت مصر نموذجا يحتذى به في القضاء على فيروس سي، كما تساعد مصرُ أفريقيا في القضاء عليه».

أهمية المبادرات الرئاسية لصحة المرأة

وتابعت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، أنّها عملت في المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، حيث عملت فيها لأنها كانت نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع، وكانت مسؤولة عن كل المبادرات الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الثدي، وكان الإقبال من السيدات كبيرا للغاية.