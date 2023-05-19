فوربس الأمريكية ترصد نجاح مصر في القضاء على فيروس سي بأقل من عام

كشفت مجلة «فوربس» الأمريكية، عن تحقيق مصر قصة نجاح بعد استطاعتها القضاء على فيروس «سي» في أقل من عام، إذ ذكرت في تقريرها، أن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، أشاروا إلى مصر قضت تماما على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، وسط تساؤل لماذا لم يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية؟

وذكرت المجلة، أن تحليل البرنامج المصري يبين 3 أمور يجب أخذها في الحسبان، وهي الإدارة السياسية، وكذلك التطبيق الفعلي للنظام الصحي، وأخيرا تكلفة التحاليل التشخيصية والعلاج.

قرض حصلت عليه مصر

تطرقت المجلة، إلى حملة «100 مليون صحة»، التي حققت عبر قرض متواضع من صندوق النقد الدولي القضاء على فيروس «سي».

وأشار التقرير، إلى أن هناك أسباب عدة وراء الإصابة بهذا الفيروس في مصر، ومنها التلقيح بإبر ملوثة نقلت الفيروس، وأصابت نحو 15% من سكانها، وجعلها واحدة من أعلى معدلات سرطان الكبد فى العالم.

برنامج 100 مليون صحة

وبيّن التقرير، أن الحكومة في مصر أطلقت برنامج 100 مليون صحة بقرض وصلت قيمته إلى 250 مليون دولار، واستمر 7 أشهر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارة وزارة الصحة.

دعم قوي من السيسي

أرجعت المجلة نجاح مصر في هذا الحملة، إلى وجود إرادة سياسية للقضاء على فيروس سي، حيث عمل الرئيس السيسي ووزارة الصحة، على التفاني في إنهاء الإصابة بفيروس سي في مصر، في ظل شراكة قوية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.