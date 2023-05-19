المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت 5 هزات أرضية ضعيفة بقوة أقل من 3.4 درجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الهزات الأرضية في سوريا

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، سانا، أنَّ الهزات الأرضية التي سُجلت مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، توزعت بين هزتين في لواء الإسكندرون، الأولى غرب إدلب بـ 51 كيلو متر بقوة 2.9 درجة، والثانية بنفس الاتجاه عن إدلب بـ 48 كيلومترا بقوة 2.5 درجة.

الهزات الأرضية شمال شرق بيروت

وسجلت هزة شرق شمال شرق بيروت بـ 74 كيلومترا بقوة 1.7 درجة، وهزة غرب القنيطرة بـ 46 كيلومترا بقوة 2 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 3.3 درجة.