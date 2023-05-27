7 معلومات لا تتخيلها عن جيولوجيا كوكب الأرض: مصر «مفيهاش ألماظ»

حل الأستاذ الدكتو زكريا هميمي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc».

وكشف عالم الجيولوجيا بعض المعلومات عن الكرة الأرضية، وعن جيولوجيا مصر، وهذه المعلومات نرصدها كما يلي:

أهم المعلومات عن جيولوجيا كوكب الأرض ومصر

1- الأرض الحالية عمرها 4600 مليون سنة، وتقسم صخور الأرض لقسمين أساسيين، أحدهما قسم الحياة الذي بدأت فيه الحياة، وهناك مرحلة ما قبل الحياة، وهي قبل 541 مليون سنة.

2- جبال البحر الأحمر مرتبطة بعصر ما قبل الحياة، ومرتبط بها معادن مهمة مثل الذهب.

3- مصر لا يوجد فيها ألماس.

4- هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ثاني أقدم هيئة مساحة على وجه الأرض، وأنشات عام 1869، بعد هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية.

5- بذلت هيئة المساحة الجيولوجية مجهودا كبيرا ولها دراسات رائدة، وتوجت بكتاب الدكتور رشدي سعيد عام 1990، الذي يعتبر أهم خطوة بحثية في الجيولوجيا المصرية.

6- أقدم جيولوجي مصري، حسن باشا صادق، الذي تولى وزارتي الحربية والمعارف، وكان المرجع لعلوم الأرض في مصر.

7- مصر لديها موارد معدنية في منتهى الثراء، وإذا أحسن توظيفها تضيف للعائد الاقتصادي الكثير.