16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في المنيا اليوم

يؤدي 16 ألف 716 طالبا وطالبة في محافظة المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت، للعام الدراسي 2023 للصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

استكمال الامتحانات العملية والمعملية 9 يونيه

قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، للعام 2023 تبدأ اليوم، وتنتهى الخميس 8 يونيه المقبل، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية، اعتبارًا من يوم الجمعة 9 يونيه وحتى الجمعة 16 من الشهر ذاته.

وأضاف، أنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جرى عقد اجتماع برئاسة حامد الشريف مدير عام التعليم الفنى مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، وأعضاء مركز توزيع الأسئلة، ومسؤولي الأمن، للتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان.

عدم استخدام العاملين باللجان الهاتف المحمول

كما جرى التشديد، على عدم استخدام العاملين باللجان التليفون المحمول أثناء سير الامتحان، على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه، للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كل الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

وشهد الاجتماع التأكيد على مشرفي الأدوار، بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها، والتأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة من المديرية أو الإدارة التعليمية.