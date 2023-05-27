ضبط سيارات محملة بـ97 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

ضبطت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، سيارات نقل محملة بـ97 طن قمح، كانت في طريقها إلى السوق السوداء، وجرى التحفظ على السيارات، وتوجيه الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية.

وقاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، حملة رقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، بحضور رؤساء القرى بنطاق الوحدات المحلية، وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار، بقرى إبشادات، الروضة، ونواي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوجيه الأقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوي، حرصا على تحقيق الصالح العام لكل المواطنين.

ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طن قمح

أعلن اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا، ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، بحي غرب المدينة، إذ جرى إيقاف السيارات، وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 12 طنا، بدون تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليمه إلى مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى.

توريد 337 ألف طن قمح

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 337250 طن و967 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.