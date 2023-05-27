مصرع أب ونجله في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق 36 الحربي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ولقي أب وابنه مصرعهما في الحادث، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الصالحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزي، باستقبالها «سيد. ع. م» 67 عامًا، من مدينة بورسعيد، ونجله «محمود سيد» وعمره 36 عامًا، جثتين هامدتين، فيما جرى التحفظ عليهما بالمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة أب ونجله في حادث انقلاب سيارة

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة للوقوف على أسبابها، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانا يستقلانها وذلك على طريق 36 الحربي في الصالحية الجديدة.

ودفعت هيئة الإسعاف بمرفقين من سياراتها، لنقل جثمان الأب ونجله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طالبت بكامل التحريات، وكان قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما جرى الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار أهل المتوفيين لتسلم الجثامين بعد التصريح بالدفن.

رفع آثار الحادث

جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق، ورفع السيارة التي حدثت بها الواقعة، وتسيير حركة المرور أمام المارة والمركبات.