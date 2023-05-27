«تاج الدين»: استمرار التطعيم ضد مرض شلل الأطفال رغم القضاء عليه (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مازال مستمرا حتى اللحظة، رغم قضاء مصر عليه بشكل كامل منذ عام 2006، مفسرا ذلك بوجود بعض الحالات في بعض الدول المجاورة، وبالتالي قد يأتي طفل مصاب بهذا المرض من هذه الدول وينقل العدوى إلى مصر.

حملات شلل الأطفال مستمرة باستخدام الطعوم الحديثة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «حملات شلل الأطفال مستمرة باستخدام جميع الطعوم الحديثة، حيث نطعم بها الأطفال المصريين والأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر».

استجابة المواطنين لحملات التطعيم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أؤكد أهمية أن يستمر ويستجيب الناس للحصول على طعوم شلل الأطفال، فرق التطعيم تذهب للمواطنين إلى بيوتهم ومحطات الأتوبيس وغيرها من الأماكن، في البداية كنا نمنح التطعيم حتى 5 سنوات، لكننا أصبحنا نمنح التطعيمات حتى 15 سنة».