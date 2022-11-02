«عوض تاج الدين»: سيارات إسعاف وأطباء وأطقم تمريض لتأمين قمة المناخ

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ قمة المناخ التي تستضيفها مصر في غضون أيام، ستشهد أعدادا كبيرة من الزائرين، لافتًا إلى تفقد رئيس الوزراء ووزير الصحة المستشفى الميداني بقاعة المؤتمرات في شرم الشيخ، وهناك مستشفيات إخلاء موجودة، وعدد ضخم جدا من سيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين والتمريض لتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

تطبيق الإجراءات الوقائية في قمة المناخ

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «قبل المؤتمر، كل الكوادر الطبية والفندقية والعاملين في شرم الشيخ سواء في المطارات والموانئ وغيرها تم منحهم لقاحات كورونا، والإجراءات الوقائية موجودة وأي شخص مصاب بأعراض مرضية سيتم علاجه أو عزله مؤقتا إذا كانت هناك اشتباه كورونا أو كورونا بالفعل، وتم وضع سيناريوهات للتعامل مع أي أمراض وبائية أو عادية أو حوادث طارئة».

إجراء تجارب ميدانية

وتحدث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سيناريوهات حالات الإخلاء الطبي في قمة المناخ التي ستستضيفها مصر، وكيف جرى تدريب الفرق الطبية والعنصر البشري لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، موضحا أنه تم إجراء تجارب ميدانية للتعامل مع كل حالة على حدة، فعندما يتعرض أي شخص لحالة صحية معينة يتم وضع سيناريو للتشخيص والنقل لتلقي العلاج إما في مكان التواجد أو في مركز طبي أو مستشفى، فعندما يشكو أحد من أزمة طبية سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة ثم ينقل عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى.