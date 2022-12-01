تاج الدين: توجيهات الرئيس بامتلاك قدرات تصنيعية للأجهزة التعويضية نقلة نوعية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ التوجيهات الرئاسية بالإسراع في امتلاك القدرات التصنيعية للأجهزة التعويضية تمثل نقلة كبيرة، حيث ستتولى الدولة المصرية إنشاء مجمعا بالتعاون مع الخبرات العالمية المتقدمة، من أجل توفير الأطراف التعويضية لمن يحتاجون إليها.

منظومة عمرها سنتين

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، يستكمل منظومة عمرها سنتين تستهدف إنشاء مجمع صناعي متطور حديث ومتطور».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «كل مؤسسات الدولة المعنية تشارك في هذا الأمر حتى يكون هناك تكامل وتناغم، ويكون لدينا منظومة وطنية واحدة تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين».

تخريج فنيين متخصصين

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «هناك مدارس فنية متخصصة في تخريج فنيين متخصصين في الأطراف الصناعية، حيث يتم تطويرها للحصول على الخبرة والجودة العالمية، حتى يكون لدينا كوادر فنية جاهزة لتدريب العمال والفنيين، ووفرة في الإنتاج تجعلنا نصدر الأطراف الصناعية».

تفاصيل قوائم الانتظار

وتطرق عوض تاج الدين، إلى قوائم الانتظار، مؤكدًا أنها تشمل العمليات الجراحية رفيعة المستوى: «في العام الماضي حتى أول شهر نوفمبر، تم إجراء 1.5 مليون جراحة متطورة ما بين جراحات القلب والمخ واستبدال المفاصل وزرع الأعضاء وجراحات العيون، وكان هناك جراحات يمكن أن تصل لمدة سنة في قوائم الانتظار، حيث نستهدف رفع العبء عن المريض والأسرة».