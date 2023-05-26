«الداخلية»: حملة أمنية في دمياط لضبط حائزي الأسلحة وتجار المخدرات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمي شرطة (رأس البر - السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وتم ضبط عدد 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.