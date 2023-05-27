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القبض على عاطل نفذ 15 جريمة سرقة في الدقهلية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:41 ص | السبت 27 مايو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل"سئ النية") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة بإستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بإرتكابه عدد (15) واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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