كيف تتصرف في حالة سرقة عداد المياه؟.. قانوني يشرح التفاصيل

شرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، كيفية التصرف عندما تفاجئ بسرقة عداد المرافق، وتحديدًا عداد مياه الشرب، حتى تحتفظ بحقك القانوني لإخلاء المسؤولية القانونية، وبعدها تتمكن من الحصول على عداد بدل فاقد من الشركة.

إجراءات تحرير محضر شرطة بسرقة عداد مياه الشرب

أوضح «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة سرقة عداد المياه الخاص بعقار، يجب أن يذهب جميع السكان إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر سرقة جماعي، وأن حضورهم مجتمعين واجب، طالما أن كل منهم عضو اتحاد ملاك أو حتى مستأجر مقيد بموجب عقد محدد المدة داخل العقار المسروق منه عداد المياه.

خطوات الحصول على عداد مياه بدل فاقد

- تحرير محضر سريع في قسم الشرطة التابع لها الوحدة السكانية التي شهدت واقعة سرقة عداد مياه الشرب.

- الحصول على رقم المحضر، والتوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها، للإبلاغ عن سرقة العداد، وإرفاق صورة المحضر في الشكوى المقدمة للشركة.

- ترسل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مندوبين للتأكد من سرقة العداد، وبعد التأكد تعمّم رقم العداد، كي لا يستخدم في أي مكان آخر.

- يقدم المواطن طلبا رسميا للحصول على عداد بدل فاقد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من محضر الشرطة الخاصة بعملية سرقة العداد القديم.

- صورة من بيانات الحساب، توضح إذا كان هناك مديونيات سابقة على العداد القديم، قبل عملية السرقة.

- سداد التسويات المستحقة إن وجدت.

- سداد الرسوم المقررة للعداد الجديد.

- بعد انتهاء جميع الإجراءات، تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب العداد الجديد.

عقوبة جريمة السرقة

وتابع: أن جريمة سرقة عداد المرافق جريمة مكتملة الأركان، فمن يثبت من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أنه نفذها وقدمته الشرطة إلى النيابة العامة، ففي حالة إقامة أدلة السرقة على المتهم، فإن عقوبة تلك الجريمة لا تتجاوز الحبس لمدة عامين، ما لم تقترن بظرف مشدد، أي تكرار المتهم للجريمة، وفي حالة الظرف المشدد فإن العقوبة لا تقل عن 3 سنوات.