حوادث اليوم: سرقة الشقق في الشرابية و200 طربة حشيش مع شخص بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية على مدار اليوم عن كشف الأجهزة الأمنية لملابسات العشرات من الجرائم والقضايا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

المتهم بسرقة الشقق السكنية في الشرابية

في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بسرقة الشقق السكنية من خلال أسلوب كسر الباب، وعثرت بحوزته على كل من موتور غسالة، وآخر لثلاجة، مع بطارية سيارة، بالإضافة إلى شاشتي عرض وجهاز ريسيفر، وحيث كان المتهم يبيع المسروقات على أصحاب محلات الخردة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

200 طربة حشيش بحوزة شخص في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، استطاعت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لديه معلومات جنائية سابقة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، حيث عثر الأمن بحوزته على عدد 200 طربة من مخدر الحشيش، يصل وزنها المخدرات المضبوطة إلى 20 كيلو جرام.

عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية على 5 أشخاص متهمين بسرقة الدرجات النارية في نطاق 3 محافظات وهي الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، وتم التحفظ على كافة المسروقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.