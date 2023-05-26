شرطة النقل تضبط 1837 قضية وتحرير 13 ألف محضر سرقة تيار كهربائي

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1837 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13671) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 158 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (174) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات دون ترخيص)، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.