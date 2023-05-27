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«الداخلية»: ضبط 24 كيلو «هيدرو» مع تاجر مخدرات في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:54 ص | السبت 27 مايو 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه..وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلو جرام – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و 200  ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع